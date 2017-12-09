Україна з метою перевірки привела в бойову готовність майже всі військові частини Повітряних сил ЗСУ
"З метою перевірки питань готовності до виконання завдань за призначенням майже всі бойові військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України приведені у бойову готовність з метою перевірки", - повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
У Генштабі повідомили, що буде здійснюватися призов на навчальні збори резервістів оперативного резерву першої та другої черг для доукомплектування цих військових частин до повних штатів.
"Особлива увага у ході зборів приділяється спроможності військових частин організовано прийняти особовий склад запасу та організації всебічного забезпечення. Також з резервістами буде проведено низку занять з індивідуальної підготовки", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" представив новий український літак Y1 "Дельфін", розроблений ДП "Одеський авіаційний завод".
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