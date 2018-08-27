Україна з ЄС погодили умови отримання мільярда євро макрофінансової допомоги, – постпред

Україна і Європейський союз погодили умови, за яких Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі один мільярд євро.

Відповідну угоду сторони можуть підписати найближчим часом, повідомив у понеділок, 27 серпня, постійний представник України в ЄС, посол України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Микола Точицький, пише "РБК-Україна".

За його словами, прогрес у домовленостях є, умови погоджено.

Він висловив сподівання, що відповідну угоду буде підписано найближчим часом.

"Прогрес є, умови є. Я, нажаль, не можу їх розкрити, поки не буде підписано угоду. Вона буде підписана найближчим часом", – заявив Точицький під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

Нагадаємо, в червні директор Міжнародного Валютного Фонду Крістін Лагард повідомляла, що для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні необхідно виконати ще дві умови: визначитися з ціною на газ і збалансувати бюджет.