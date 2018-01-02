Україна за чотири роки прийняла близько 200 біженців
Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на інформаційний запит "Укрінформу".
Зазначається, що у 2014 році за захистом в Україні звернулися 1173 особи, у 2015 - 1433 особи, у 2016 - 656 осіб, а у 2017 - 771 особа.
Упродовж цих чотирьох років серед шукачів захисту біженцями було визнано загалом 197 осіб (найменше у 2017 році - 21 особа, найбільше у 2014 році - 105 осіб), особами, які потребують додаткового захисту, - 463 особи.
Разом з тим, за 2014-2017 роки у наданні захисту в Україні було відмовлено 1640 особам.
У ДМС також розповіли, що упродовж останніх чотирьох років притулку в Україні найчастіше шукали громадяни з Афганістану - 1166 осіб, Сирії - 534 особи, Росії - 384 особи та Іраку - 197 осіб.
Водночас у відомстві зауважили, що критерієм набуття захисту в Україні є наявність обгрунтованих побоювань у разі повернення до країни громадянської належності, а саме: стати жертвою переслідувань за однією чи кількома ознаками (раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань); або зазнати серйозної шкоди, пов’язаної з умовами, зазначеними у Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Нагадаємо, громадянин РФ, затриманий в Харківській області в суботу, 20 січня, за незаконний перетин кордону, звернувся до українських прикордонників з заявою про отримання статусу біженця на території України, після чого був госпіталізований з обмороженням кінцівок.
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