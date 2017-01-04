Україна за два роки експортувала понад 1600 тонн високозахищеного банкнотного паперу, – НБУ
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"За останні два роки Фабрика банкнотного паперу успішно виготовила та поставила на експорт понад 1 600 тонн високозахищеного банкнотного паперу. Свої замовлення, виготовлені на фабриці, отримали вже 15 країн світу", – йдеться в повідомленні.
Підприємство здатне виготовляти близько 3 500 тонн банкнотного та захищеного паперу на рік. Асортимент освоєної продукції налічує 50 видів паперу. Усього за роки існування фабрика виготовила 33 000 тонн високозахищеного паперу.
Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз – до 1125 тонн.
У січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат