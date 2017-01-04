Україна за два роки експортувала понад 1600 тонн високозахищеного банкнотного паперу, – НБУ

Фабрика банкнотного паперу за два роки експортувала понад 1,6 тисячі тонн високозахищеного банкнотного паперу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"За останні два роки Фабрика банкнотного паперу успішно виготовила та поставила на експорт понад 1 600 тонн високозахищеного банкнотного паперу. Свої замовлення, виготовлені на фабриці, отримали вже 15 країн світу", – йдеться в повідомленні.

Підприємство здатне виготовляти близько 3 500 тонн банкнотного та захищеного паперу на рік. Асортимент освоєної продукції налічує 50 видів паперу. Усього за роки існування фабрика виготовила 33 000 тонн високозахищеного паперу.

Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз – до 1125 тонн.

У січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази.