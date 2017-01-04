Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна за два роки експортувала понад 1600 тонн високозахищеного банкнотного паперу, – НБУ

Свої замовлення отримали вже 15 країн світу
Фабрика банкнотного паперу за два роки експортувала понад 1,6 тисячі тонн високозахищеного банкнотного паперу.
Україна за два роки експортувала понад 1600 тонн високозахищеного банкнотного паперу, – НБУ Фото: wallnews.info

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"За останні два роки Фабрика банкнотного паперу успішно виготовила та поставила на експорт понад 1 600 тонн високозахищеного банкнотного паперу. Свої замовлення, виготовлені на фабриці, отримали вже 15 країн світу", – йдеться в повідомленні.

Підприємство здатне виготовляти близько 3 500 тонн банкнотного та захищеного паперу на рік. Асортимент освоєної продукції налічує 50 видів паперу. Усього за роки існування фабрика виготовила 33 000 тонн високозахищеного паперу.

Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз – до 1125 тонн.

У січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.