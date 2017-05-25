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Україна за два роки повністю відмовиться від антрациту, - Насалик

Цьогоріч Україна використає 7 млн тонн антрацитового вугілля
Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.
Україна за два роки повністю відмовиться від антрациту, - Насалик Фото: atn.ua

Про це на засіданні уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Антрацитова група повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто, ми плануємо, що у 2019 році будемо повністю незалежні від антрацитів. Зрозуміло, концепція направлена на власний видобуток газового вугілля", - сказав Насалик, пише УНІАН.

За його словами, цьогоріч Україна використає 7 млн тонн антрацитового вугілля - замість 10,6 млн тонн у 2016 році.

"Наша мета - збільшення видобутку вугілля з одночасним переведенням шахт на повністю бездотаційний самоокупний період, а також розв'язання екологічних та соціальних проблем. Сьогодні усі без винятку шахти збиткові", - додав Насалик.

Нагадаємо, Насалик запевнив, що через рік і два місяці в Україні не залишиться жодної збиткової шахти.

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України просить Державну фіскальну службу (ДФС) конфіскувати вугілля походженням з окупованих районів Донбасу у разі виявлення такого.

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25 05 2017 06:52
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