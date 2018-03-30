Україна за порушення порядку відвідування Криму відкрила справи на 186 іноземців
Відповідно до статті 332-1 Кримінального кодексу України, зазначеним особам загрожує до восьми років ув'язнення, - повідомила прес-служба відомства.
У прокуратурі зазначили, що в число 186-ти не входять іноземці, які брали участь у "так званих референдумі і виборах, оскільки це окреме кримінальне провадження".
Громадяни інших держав мають право в'їзду-виїзду на територію Криму через контрольні пункти, розташовані на території материкової частини України, попередньо діставши на це дозвіл від українських держорганів, нагадали у прокуратурі.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом утворився формально адміністративний, але фактично – справжній "кордон". На ньому працює три українські контрольні пункти в'їзду/виїзду: "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".
У червні 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок відвідування окупованого півострова. Пізніше до нього вносили зміни.
За повідомленнями російських ЗМІ, 27 березня в аеропорт Сімферополя прибула група школярів з Німеччини для участі в "Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії". До складу групи входять 17 людей, німецькі підлітки пробудуть на півострові до 2 квітня.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав організацію візиту "небезпечною авантюрою".
Нагадаємо, що раніше німецькі депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого незаконно відвідали анексований Росією Крим.
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