Україна за порушення порядку відвідування Криму відкрила справи на 186 іноземців

Іноземцям, які незаконно відвідували аннексований півострів, загрожує до восьми років ув'язнення

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальні провадження проти 186 іноземців за порушення порядку відвідування анексованого півострова.

Відповідно до статті 332-1 Кримінального кодексу України, зазначеним особам загрожує до восьми років ув'язнення, - повідомила прес-служба відомства.

У прокуратурі зазначили, що в число 186-ти не входять іноземці, які брали участь у "так званих референдумі і виборах, оскільки це окреме кримінальне провадження".

Громадяни інших держав мають право в'їзду-виїзду на територію Криму через контрольні пункти, розташовані на території материкової частини України, попередньо діставши на це дозвіл від українських держорганів, нагадали у прокуратурі.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом утворився формально адміністративний, але фактично – справжній "кордон". На ньому працює три українські контрольні пункти в'їзду/виїзду: "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

У червні 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок відвідування окупованого півострова. Пізніше до нього вносили зміни.

За повідомленнями російських ЗМІ, 27 березня в аеропорт Сімферополя прибула група школярів з Німеччини для участі в "Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії". До складу групи входять 17 людей, німецькі підлітки пробудуть на півострові до 2 квітня.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав організацію візиту "небезпечною авантюрою".