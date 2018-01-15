БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна за п'ять днів вичерпала квоти на поставки пшениці й кукурудзи в ЄС
Квота на безмитний експорт ячменю була вичерпана за станом на 5 січня на 2,5%
Фото: au.ibtimes.com
Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно), інформує УкрАгроКонсалт.
Квота на безмитний експорт ячменю була вичерпана за станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).
Нагадаємо, рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) і кукурудзи (625 тис. тонн).
Додамо, що за даними Мінекономрозвитку і торгівлі, за перше півріччя 2017 року обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%.
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