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Україна за роки конфлікту з Росією заплатила $550 млн за російські азотні добрива

РФ намагається повністю захопити український ринок міндобрив
За роки конфлікту з Російською Федерацією, зокрема анексія Криму та бойові дії на Донбасі, Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.
Україна за роки конфлікту з Росією заплатила $550 млн за російські азотні добрива Фото:info/uk/news

У 2014 році було імпортовано російських міндобрив на 160,301 млн доларів, у 2015 році - на 169,997 млн доларів, у 2016 році – на 166,730 млн доларів, йдеться в митній статистиці Державної фіскальної служби, інформують "Українські новини".

У січні-лютому 2017 року Україна імпортувала азотних міндобрив на 53,587 млн доларів.

Як відомо, 27 грудня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ввела антидемпінгові мита в розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Росії з березня 2017 року на 5 років до березня 2022 року.

Це рішення повинно було вступити в силу з березня 2017 року, але було призупинено МКМТ в лютому.

У серпні Союз хіміків України звернувся до прем'єр-міністру Володимира Гройсмана та Міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням якомога швидше ввести мита на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачну суміш) з Росії, а також збільшити наявні мита на імпорт аміачної селітри з Росії.

Експерти вважають, що Росія намагається повністю захопити український ринок міндобрив.

Нагадаємо, що в січні-лютому 2017 року Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з Росії на 34% до 53,587 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

 
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