Україна за три останні роки зробила більше, ніж за 20, - Юнкер
Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільному брифінгу з президентом Петром Порошенком та головою Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє Еспресо.TV.
"За три останні три роки Україна досягла більшого поступу, ніж за 20 останніх років Незалежності", - заявив Юнкер.
Зокрема, зазначив він, було зроблено усе можливе "для того щоб українці могли вільно мандрувати Європою".
Юнкер наголосив, що зараз ЄС має разом з керівництвом України "спільні погляди щодо багатьох речей".
"Я своєму другу Петру (Порошенку - ред.) сказав: "Ми це зробили". Ми - я і Дональд - зробили все, щоб угода України по асоціацію з Європейським Союзом набула чинності", - додав Юнкер.
Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
Президент Петро Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" держави.
Відзначимо, що згідно з даними видання DW, Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.
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