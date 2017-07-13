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Україна за три останні роки зробила більше, ніж за 20, - Юнкер

Було зроблено усе можливе "для того щоб українці могли вільно мандрувати Європою"
За ті три роки, які минули після перемоги Революції Гідності, українська держава досягла найбільших успіхів на шляху до євроінтеграції.
Україна за три останні роки зробила більше, ніж за 20, - Юнкер Дональд Туск, Петро Порошенко, Жан-Клод Юнкер. Фото: president.gov.ua

Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільному брифінгу з президентом Петром Порошенком та головою Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє Еспресо.TV.

"За три останні три роки Україна досягла більшого поступу, ніж за 20 останніх років Незалежності", - заявив Юнкер.

Зокрема, зазначив він, було зроблено усе можливе "для того щоб українці могли вільно мандрувати Європою".

Юнкер наголосив, що зараз ЄС має разом з керівництвом України "спільні погляди щодо багатьох речей".

"Я своєму другу Петру (Порошенку - ред.) сказав: "Ми це зробили". Ми - я і Дональд - зробили все, щоб угода України по асоціацію з Європейським Союзом набула чинності", - додав Юнкер.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Президент Петро Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" держави.

Відзначимо, що згідно з даними видання DW, Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.

 
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