Україна заблокувала активи Кісельова та позбавила Кобзона держнагород

Україна заблокували активи генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова та позбавила державних нагород Йосипа Кобзона.

Згідно з указом Президента України №126/2018, стосовно Кісельова застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом. Санкції щодо нього введено безстроково.

Також санкції вжиті щодо співака Йосипа Кобзона.

Стосовно естрадного співака Йосипа Кобзона застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом.

Нагадаємо, що в березні Міністерство культури внесло до переліку осіб, що загрожують національній безпеці, ще п’ятьох російських музикантів і двох акторів.