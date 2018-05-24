Україна заблокувала активи Кісельова та позбавила Кобзона держнагород
Згідно з указом Президента України №126/2018, стосовно Кісельова застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом. Санкції щодо нього введено безстроково.
Також санкції вжиті щодо співака Йосипа Кобзона.
Стосовно естрадного співака Йосипа Кобзона застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом.
Нагадаємо, що в березні Міністерство культури внесло до переліку осіб, що загрожують національній безпеці, ще п’ятьох російських музикантів і двох акторів.
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