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Україна заблокувала активи Кісельова та позбавила Кобзона держнагород

Санкції проти них введено на безстроковий термін
Україна заблокували активи генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова та позбавила державних нагород Йосипа Кобзона.
Україна заблокувала активи Кісельова та позбавила Кобзона держнагород Фото: ria.ru

Згідно з указом Президента України №126/2018, стосовно Кісельова застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим  законом. Санкції щодо нього введено безстроково.

Також санкції вжиті щодо співака Йосипа Кобзона.

Стосовно естрадного співака Йосипа Кобзона застосовано: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом.

Нагадаємо, що в березні Міністерство культури внесло до переліку осіб, що загрожують національній безпеці, ще п’ятьох російських музикантів і двох акторів.

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24 05 2018 12:31
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