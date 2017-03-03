Україна заборонила двом російським нафтохімічним компаніям ввозити товар на свою територію
"РусВініл" та "Каустик" випускають суспензійний поліхлорвінід та каустичну соду. Про це йдеться в наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі, пише "НафтоРинок".
Зазначимо, що в квітні-травні 2017 року має відбутися запуск потужностей компанії "Карпатнафтохім", що є єдиним українським виробником полівінілхлориду та каустичної соди.
Нагадаємо, прямі фінансові втрати України внаслідок торгової агресії Росії склали близько мільярда доларів.
Як повідомлялося, 9 лютого Україна направила в СОТ вимогу про створення Групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту з території України через територію Російської Федерації у треті країни: Казахстан та Киргизстан.
У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
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