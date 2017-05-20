ПОЛІТИКА НОВИНИУ самопроголошеній "ПМР" заявили, що Україна заборонила транзит через свою територію продовольчих вантажів у Придністров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна заборонила переправляти через свою територію товари в Придністров'я
Транзит здійснюватиметься тільки за згодою офіційної Молдови
Фото: wartime.org.ua
Про це заявив так званий міністр сільського господарства "ПМР" Єфимій Коваль, інформує "Громадське", посилаючись на придністровські ЗМІ.
За його словами, в "мінсільгосприроди ПМР" надійшов лист, в якому повідомляється про заборону транзиту, і що він здійснюватиметься тільки за згодою офіційної Молдови.
Ініціатором даної заборони, як повідомляється в листі, виступило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБУ.
Нагадаємо, у квітні так звана верховна рада невизнаної ПМР прийняла "законопроект", згідно з яким російський прапор став другим "державним" в регіоні.
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20 05 2017 12:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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