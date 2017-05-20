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Україна заборонила переправляти через свою територію товари в Придністров'я

Транзит здійснюватиметься тільки за згодою офіційної Молдови
У самопроголошеній "ПМР" заявили, що Україна заборонила транзит через свою територію продовольчих вантажів у Придністров'я.
Україна заборонила переправляти через свою територію товари в Придністров Фото: wartime.org.ua

Про це заявив так званий міністр сільського господарства "ПМР" Єфимій Коваль, інформує "Громадське", посилаючись на придністровські ЗМІ.

За його словами, в "мінсільгосприроди ПМР" надійшов лист, в якому повідомляється про заборону транзиту, і що він здійснюватиметься тільки за згодою офіційної Молдови.

Ініціатором даної заборони, як повідомляється в листі, виступило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБУ.

Нагадаємо, у квітні так звана верховна рада невизнаної ПМР прийняла "законопроект", згідно з яким російський прапор став другим "державним" в регіоні.

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20 05 2017 12:42
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