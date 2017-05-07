Україна закликає повернути деякі захоплені бойовиками території
Про це заявила прес-секретар Леоніда Кучми - представника української сторони в Тристоронній контактній групі, Дарина Оліфер.
"Українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року", - написала вона на Facebook.
За словами Оліфер, українська сторона також наполягає на скасуванні всіх нелегітимних рішень, в тому числі щодо "офіційної грошової одиниці" і "податкової системи".
Крім того, учасники переговорів звернули увагу на атаки на безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу.
"Всі випадки насильства щодо співробітників місії повинні бути розслідувані, а винуваті - стуворо покарані. В першу чергу, це стосується трагічного інциденту, через який в квітні 2017 загинув представник СММ", - зазначила Оліфер.
Вона також додала, що про наростаючу агресію щодо патрулів СММ на території ОРДЛО сказав й спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік: він закликав представників ОРДЛО не допускати такого розвитку подій.
Як відомо, на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську українська сторона так і не отримала інформації про долю 132 заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу. Водноча стало відомо, що бойовики заявляють, що 39 українців не підлягають амністії і звільненню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків