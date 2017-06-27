Україна закликала ООН посилити тиск на РФ через тортури українців
Ця заява опублікована на сайті МЗС України з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, який відзначається 26 червня.
"Міністерство закордонних справ України в черговий раз привертає увагу міжнародного співтовариства до серйозних та системних порушень прав людини з боку Російської Федерація як держави-агресора, жертвами яких щоденно стають громадяни нашої держави на Сході України, а також в окупованій Автономній Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.
У МЗС зазначили, що, незважаючи на численні заклики України та міжнародної спільноти звільнити незаконно утримуваних українців, "російське керівництво продовжує використовувати громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави".
"Закликаємо держави-члени ООН консолідувати зусилля для посилення тиску на Російську Федерацію та примусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, та
Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню", - заявили в МЗС.
Як відомо, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.
Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".
"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.
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