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Україна закликала Радбез ООН виконувати резолюцію про сприяння у справі MH17

Україна закликала членів Радбезу ООН докласти всіх зусиль для встановлення і покарання винних у справі про збитий рейсі MH17
Українська делегація в Раді Безпеки ООН на засіданні в понеділок нагадала про третю річницю трагедії з пасажирським авіарейсом МН17 і закликала докласти всі зусилля для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.
Україна закликала Радбез ООН виконувати резолюцію про сприяння у справі MH17 Фото: zn.ua

З відповідною заявою виступив на засіданні Радбезу заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 17 липня, світ відзначає Міжнародний день кримінального правосуддя. Сьогодні третя річниця, коли світ дізнався про збитий рейсі MH17", - зазначив український дипломат.

Він підкреслив, що станом на сьогодні були зроблені важливі кроки для забезпечення правосуддя. У цьому зв'язку Кислиця поінформував, що 5 липня голові Ради Безпеки і генеральному секретарю ООН був відправлений документ S/2017/580, який інформує про спільне рішення країн Міжнародної слідчої групи. 7 липня, за його словами, Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародно-правове співробітництво в питанні трагедії з MH17.

"У цьому зв'язку ми настійно закликаємо всі держави вжити заходів для забезпечення повного виконання резолюції 2166 (2014) Ради Безпеки, яка вимагає, щоб всі держави в повній мірі сприяли зусиллям щодо встановлення відповідальності", - підкреслив представник України.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

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