Україна закриє в’їзд усім висланим з ЄС російським дипломатам
"Кандидати на видворення у нас є завжди. А вплине чи ні - життя покаже", - сказав Грицак на брифінгу в Одесі у вівторок, відповідаючи на питання про те, як вплине висилка російських дипломатів на процес обміну заручниками, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Не ми спекулюємо на питанні обміну заручниками. Так, ми видворили 13 дипломатів. У той же час хочу зазначити, що це була правильна, на мою думку, акція", - додав він.
Глава СБУ нагадав, що 60 "розвідників під прикриттям видворені зі США, 23 - з Великої Британії.
"Ми дійсно закрили в'їзд тим, кого видворили з США - 60 розвідникам. А також 23, яких видворили з Британії... Більше того, ми закриємо в'їзд на територію України тим, кого видворили з інших країн Європейського Союзу", - повідомив Грицак.
Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, яких вислали з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.
Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.
Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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