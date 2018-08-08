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Україна закуповує в Росії більше 60% обсягів вугілля

За весь минулий рік Україна купила у Росії вугілля на 1,5 млрд доларів
За результатами семи місяців 2018 року частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації сягнула майже 62%.
Україна закуповує в Росії більше 60% обсягів вугілля Фото: radio24.ua

За даними Державної фіскальної служби, протягом січня-липня з РФ імпортовано вугілля на 1,1 млрд доларів. Частка імпорту склала 61,84%, передає УНН.

Варто зауважити, що за весь минулий рік Україна купила у Росії вугілля на 1,5 млрд доларів.

При цьому, із США імпортовано вугілля на понад 0,5 млрд доларів. Частка імпорту склала 30,85%. У Канади Україна купила вугілля 0,087 млрд доларів - 4,82%, а в інших країнах ще на 0,045 млрд долларов - 2,49%.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Україна за перші три місяці 2018 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 57,6% (до 5,745 млн т) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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08 08 2018 20:35
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