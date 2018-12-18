Україна закидає Сербії порушення "джентльменської угоди" між лідерами країн
Він нагадав, що у липні під час візиту президента України Петра Порошенка у Белград між лідерами двох країні була досягнута "джентльменська угода не голосувати одне проти одного", повідомляє видання Kurir.
У той же час Сербія виявилася однією з 19 країн, що проголосували проти схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка закликає Росію вивести її війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.
"Сербія могла щонайменше утриматися", - сказав Александрович.
"На жаль, нам не зрозумілі дії Сербії", - додав він, зазначивши, що Україна не підтримала членства Косова в Інтерполі і демонструє конкретні кроки у невизнанні незалежності цієї країни.
Також посол висловив жаль через неприєднання Сербії до санкцій ЄС проти Росії.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН схвалила резолюцію 17 грудня.
Документ, серед іншого, підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.
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