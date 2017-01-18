Україна залучила компанію BGR Group для просування своїх інтересів у США

Національна рада реформ України залучила американську компанію BGR Group для просування інтересів України в США.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив заступник голови Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків.

"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила консультантом американську компанію BGR Group”, - написав він.

Шимків підкреслив, що ця ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів.

“Протягом останніх двох років Фонд підтримки Реформ в Україні для потреб Національної Ради Реформ та Уряду фінансує різні реформаторські ініціативи та команди реформ, залучаючи донорські кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку, WesternNIS Enterprise Fund (США), ОБСЄ, урядових програм Канади та Німеччини, Фонду "Відродження", посольств США та Великобританії тощо”,- поінформував секретар Нацради реформ.

Нагадаємо, що Адміністрація Президента Петра Порошенка платитиме BGR Group щомісяця 50 тисяч доларів принаймні до кінця 2017 року.