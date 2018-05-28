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Україна залишається пріоритетом зовнішньої політики Німеччини, - посол

Президент Німеччини здійснить візит до України 29-30 травня, глава МЗС – 31 травня-1 червня
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візити до України президента ФРН та очільника німецького МЗС свідчать про те, що Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини.
Україна залишається пріоритетом зовнішньої політики Німеччини, - посол Андрій Мельник. Фото: 24tv.ua

"Цей подвійний візит до Києва глави держави і шеф-дипломата Німеччини упродовж лише одного тижня - це максимально чіткий сигнал підтримки особисто президента Петра Порошенка та реформаторських зусиль керівництва держави й уряду. Водночас, це свого роду "жовта картка" усім тим, хто хибно стверджує про нібито "втому" чи "розчарування" від України в Європі загалом та в Німеччині зокрема", - сказав посол в коментарі "Укрінформу".

На його переконання, такий потужний "політичний десант" з Берліна має насамперед глибоке символічне значення: Україна належить до пріоритетів зовнішньої політики ФРН, займаючи важливе місце в коаліційній угоді новоствореного федерального уряду.

Штайнмаєр, окрім столиці, відвідає Львів з головним акцентом на тісній європейській приналежності України та культурної близькості з Німеччиною. У центрі уваги глави МЗС Мааса перебуватиме російська агресія на сході - міністр цілий день проведе поряд з лінією фронту, щоб активізувати зусилля для якнайшвидшого припинення воєнної інтервенції.

"Тож ми не маємо жодних сумнівів у тому, що саме Німеччина як найпотужніша країна в ЄС та економічний мотор Європи, її вище керівництво, насамперед особисто федеральний канцлер Ангела Меркель, і надалі відіграватиме головну роль адвоката України всередині Євросоюзу, у тому числі щодо збереження санкційного тиску на Росію як державу-агресора", - підсумував Мельник.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснить візит до України 29-30 травня, глава МЗС Гайко Маас – 31 травня-1 червня.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Президент України Петро Порошенко в понеділок, 21 травня, провели телефонну розмову.

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28 05 2018 13:55
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