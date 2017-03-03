Україна в десятці найбідніших країн, - Bloomberg

У 2016 році Україна була на 3 сходинці з індексом 24,4.

Цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.

Такі дані за версією американського ділового видання Bloomberg.

У Bloomberg's Misery Index (індекс бідності чи знедоленості), який ґрунтується на прогнозах інфляції та безробіття у 2017 році, Україна займає 7 позицію з прогнозованим індексом 19

При цьому зазначається, що у 2016 році Україна була на 3 сходинці з індексом 24,4.

Найгірша ситуація у Венесуелі (очікуваний індекс – 499,7). Найкраща – у Таїланді (65 позиція з індексом 2,6).

Росія займає 21 позицію з прогнозованим індексом 10,3, хоча актуальний на 2016 рік показник був 12,6 (12 позиція).

Казахстан посідає за прогнозами 14 позицію (індекс 12,5), що також краще за попередню 6 позицію (19,7).

Фото:bloomberg.com