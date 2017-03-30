Україна заплатила Росії $513 млн за азотні міндобрива

Усього в 2014-2016 роках з Росії до України було поставлено майже 2,5 млн т азотних міндобрив

Україна заплатила російським підприємствам 513 млн доларів за азотні міндобрива в 2014-2016 роках.

У 2014 році Україна імпортувала 736 тис. тонн азотних міндобрив за 169,357 млн доларів, - повідомляють "Українські новини".

У 2015 році імпорт російських азотних міндобрив збільшився на 13% до 833 тис. тонн за 181,788 млн доларів.

У 2016 році закупівлі азотних міндобрив в Росії продовжили зростати в натуральних показниках. Збільшення склало 9% і обсяг закупівель досяг 907 тис. тонн. У валютному перерахунку обсяги скоротилися і склали 162,266 млн доларів.

Всього в 2014-2016 роках з Росії в Україну було поставлено 2476 тис. тонн азотних міндобрив за 513,411 млн доларів.

72% цього обсягу (369,345 млн доларів) поставив "Новомосковський "Азот" (Тульська область), що належить компанії "Єврохім".

Компанія "Єврохім" належить російському олігарху Андрія Мельниченка, входить в список 10 найбагатших людей Росії за версією Forbes за 2017 рік. Йому належить найдовша вітрильна яхта у світі.

Як відзначається, за даними української митної статистики, за роки конфлікту з Російською Федерацією Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.

27 грудня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ввела антидемпінгові мита в розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Росії з березня 2017 року на 5 років до березня 2022 року.

Це рішення повинно було вступити в силу з березня 2017 року, але було призупинено МКМТ в лютому.

У серпні Союз хіміків України звернувся до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та Міністерству економічного розвитку і торгівлі з проханням якомога швидше ввести мита на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачну суміш) з Росії, а також збільшити існуючі мита на імпорт аміачної селітри з Росії.

Експерти вважають, що Росія намагається повністю захопити український ринок міндобрив.

Нагадаємо, Україна заплатила двом російським підприємствам "Єврохім" та "Уралхім" 155 млн доларів за карбамід в 2014-2016 роках.