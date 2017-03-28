Україна заплатила російському олігарху понад $108 млн за карбамід

Олігарх Мельниченко входить в список 10 найбагатших людей Росії за версією Forbes за 2017 рік

Україна заплатила двом російським підприємствам "Єврохім" та "Уралхім" 155 млн доларів за карбамід в 2014-2016 роках.

У 2014 році Україна імпортувала 164 тис. тонн карбаміду за 47,037 млн доларів. У 2015 році імпорт російського карбаміду збільшився на 30% до 213 тис. тонн за 57,203 млн доларів, йдеться в митній статистиці Федеральної митної служби Росії, повідомляють "Українські новини".

У 2016 році закупівлі карбаміду у Росії продовжили зростати в натуральних показниках. Збільшення склало 20% і обсяг закупівель досяг 255 тис. тонн. У валютному перерахунку обсяги скоротилися і склали 51,589 млн доларів.

Всього в 2014-2016 роках з Росії в Україну було поставлено 632 тис. тонн карбаміду за 155,829 млн доларів.

70% цього обсягу (108,789 млн доларів) поставив "Новомосковський "Азот" (Тульська область), що належить компанії "Єврохім".

Причому в 2014 році частка цього підприємства в загальному обсязі поставок склала 75%, в 2015 року - 80%, а в 2016 році - скоротилася до 55%.

При цьому в 2016 році збільшилася до 25% частка Березніковського "Азоту" (Пермський край), що входить в компанію "Уралхім".

Компанія "Єврохім" належить російському олігарху Андрію Мельниченку, який входить в список 10 найбагатших людей Росії за версією Forbes за 2017 рік. Йому належить найдовша вітрильна яхта у світі.

Компанію "Уралхім" контролює голова її ради директорів Дмитро Мазепин. Раніше ряд ЗМІ писали про його зацікавленість у купівлі "Одеського припортового заводу".

Нагадаємо, що за роки конфлікту з Російською Федерацією, зокрема анексія Криму та бойові дії на Донбасі, Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.

Відзначимо, що в січні-лютому 2017 року Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з Росії на 34% до 53,587 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.