Україна заплатила російському олігарху понад $108 млн за карбамід
У 2014 році Україна імпортувала 164 тис. тонн карбаміду за 47,037 млн доларів. У 2015 році імпорт російського карбаміду збільшився на 30% до 213 тис. тонн за 57,203 млн доларів, йдеться в митній статистиці Федеральної митної служби Росії, повідомляють "Українські новини".
У 2016 році закупівлі карбаміду у Росії продовжили зростати в натуральних показниках. Збільшення склало 20% і обсяг закупівель досяг 255 тис. тонн. У валютному перерахунку обсяги скоротилися і склали 51,589 млн доларів.
Всього в 2014-2016 роках з Росії в Україну було поставлено 632 тис. тонн карбаміду за 155,829 млн доларів.
70% цього обсягу (108,789 млн доларів) поставив "Новомосковський "Азот" (Тульська область), що належить компанії "Єврохім".
Причому в 2014 році частка цього підприємства в загальному обсязі поставок склала 75%, в 2015 року - 80%, а в 2016 році - скоротилася до 55%.
При цьому в 2016 році збільшилася до 25% частка Березніковського "Азоту" (Пермський край), що входить в компанію "Уралхім".
Компанія "Єврохім" належить російському олігарху Андрію Мельниченку, який входить в список 10 найбагатших людей Росії за версією Forbes за 2017 рік. Йому належить найдовша вітрильна яхта у світі.
Компанію "Уралхім" контролює голова її ради директорів Дмитро Мазепин. Раніше ряд ЗМІ писали про його зацікавленість у купівлі "Одеського припортового заводу".
Нагадаємо, що за роки конфлікту з Російською Федерацією, зокрема анексія Криму та бойові дії на Донбасі, Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.
Відзначимо, що в січні-лютому 2017 року Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з Росії на 34% до 53,587 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
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