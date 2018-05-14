Україна запропонує МВФ кілька варіантів формули ціни на газ
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, пише Liga.Net.
"У нас є консенсус з МВФ в тому, що ми говоримо щодо самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтона, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, в нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ", – сказав він.
Саєнко підкреслив, що зараз на перший план роботи з МВФ виходить питання створення антикорупційного суду, і в разі успішного вирішення цього питання, позиція Фонду щодо України може бути більш гнучкою.
Зміни тарифів на газ будуть залежати від тієї формули, яка буде узгоджена, зазначив він.
У березні 2015 року МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на $17,5 млрд. У межах програми вже отримано чотири кредитних транші на загальну суму $8,7 млрд.
Для наступного траншу Верховна Рада повинна прийняти закон про створення антикорупційного суду згідно з вимогами Венеціанської комісії, а уряд – привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
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