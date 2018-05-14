Україна запропонує МВФ кілька варіантів формули ціни на газ

Уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду кілька варіантів формули ціни на газ.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, пише Liga.Net.

"У нас є консенсус з МВФ в тому, що ми говоримо щодо самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтона, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, в нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ", – сказав він.

Саєнко підкреслив, що зараз на перший план роботи з МВФ виходить питання створення антикорупційного суду, і в разі успішного вирішення цього питання, позиція Фонду щодо України може бути більш гнучкою.

Зміни тарифів на газ будуть залежати від тієї формули, яка буде узгоджена, зазначив він.

У березні 2015 року МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на $17,5 млрд. У межах програми вже отримано чотири кредитних транші на загальну суму $8,7 млрд.

Для наступного траншу Верховна Рада повинна прийняти закон про створення антикорупційного суду згідно з вимогами Венеціанської комісії, а уряд – привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.