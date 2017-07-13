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Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму, - Єлісєєв

Він відзначив, що мова йде про більш жорстке виконання вже існуючих санкцій
Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту "Україна-ЄС" представники Києва запропонували Європейському Союзу перейти до більш активної політики деокупації Криму.
Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму, - Єлісєєв Фото: з вільних джерел

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Мова йде про більшої координації в рамках міжнародних форумів і в рамках міжнародних організацій, зокрема, йдеться про напрацювання та підготовці нової резолюції – більш потужної резолюції в рамках Генеральної асамблеї ООН, співробітництво в рамках Ради безпеки ООН і ... посиленні санкційного режиму в контексті Криму", - сказав він.

За словами заступника голови АП, мова йде і про більш жорстке виконання вже існуючих санкцій. Також він зазначив, що час від часу в порти окупованого Криму всупереч санкціям заходять кораблі під прапорами країн ЄС.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

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