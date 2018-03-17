Україна запровадила санкції проти Гвінеї-Бісау та Південного Судану

Тексти указів оприлюднені на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау", – йдеться в указі №70/2018.

За рішенням РНБО персональні санкції застосовуються строком на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 822-р.

Указом №71/2018 президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан".

Згідно з рішенням РНБО вони також застосовуються на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 907-р.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав запровадження США нових санкцій проти Росії.