Україна запровадила санкції проти Гвінеї-Бісау та Південного Судану
Тексти указів оприлюднені на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау", – йдеться в указі №70/2018.
За рішенням РНБО персональні санкції застосовуються строком на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 822-р.
Указом №71/2018 президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан".
Згідно з рішенням РНБО вони також застосовуються на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 907-р.
Укази набирають чинності з дня їх опублікування.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав запровадження США нових санкцій проти Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах