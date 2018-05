Україна запровадила санкції проти WebMoney і ряду російських постачальників вугілля з Донбасу

Україна на 3 роки ввела санкції проти WebMoney, російських постачальників вугілля з Донбасу та виробників мінеральних добрив.

Так, Україна ввела санкції проти ПАТ "Фосагро", АТ "Минерально-химическая компания "Еврохим", "Объединенная химическая компания "Уралхим" і ряду інших найбільших російських виробників мінеральних добрив. Санкції введено на три роки у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборони на держзакупівлі, - повідомляється в тексті указу президента України № 126/2018.

Крім того, Україна ввела санкції проти найбільших постачальників вугілля з окупованого Донбасу - компаній "Угольные технологии" та "Газ-Альянс", що належить бізнесмену Сергію Курченку. Термін дії санкцій - три роки. Зокрема, було застосовано такі види обмежень: блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України.

Також Україна на 1 рік ввела санкції у вигляді обмеження торговельних операцій проти білоруського ТОВ "Мозырский спиртоводочный завод". Крім того, введено санкції проти білоруського ТОВ "Мир пива" строком на 3 роки.

Україна ввела санкції проти системи миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney. Указом введено санкції стосовно компанії WM Transfer Ltd (Литва), товариства з обмеженою відповідальністю "ВМР" (Росія), товариства з обмеженою відповідальністю "Вебмани.Ру" (Росія), акціонерного товариства "Небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата" (Росія), компанії WebMoney Europe Ltd (Велика Британія), компанії Amstar Holdings Limited (Гонконг), компанії INDX Transactions Ltd (Британські Віргінські острови), представництва в Україні "Фінансової компанії Елмі", внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA та інших.

Санкції строком на три роки стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання та призупинення ліцензій.