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Україна запустила прозорий реєстр власників вітчизняних компаній

Відкриття такого реєстру - це ініціатива Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції
Україна приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників, що має сприяти прозорості й запобігати корупції в країні.
Україна запустила прозорий реєстр власників вітчизняних компаній Фото: syajvo.com.ua

"Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, інформацію про бенефіціарів усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних.

"ЗМІ та громадськість може вільно використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю", - запевняє Гройсман.

Відкриття такого реєстру - це ініціатива Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції в Україні.

Нагадаємо, згідно з висновками організації Transparency International, боротьба української влади з корупцією зводиться лише до гучних обіцянок.

У Transparency International розчаровані й тим, що запровадження системи електронного декларування прибутків державних чиновників "досі не дало кінцевого результату".

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17 08 2017 09:55
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