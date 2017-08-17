Україна запустила прозорий реєстр власників вітчизняних компаній
"Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, інформацію про бенефіціарів усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних.
"ЗМІ та громадськість може вільно використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю", - запевняє Гройсман.
Відкриття такого реєстру - це ініціатива Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції в Україні.
Нагадаємо, згідно з висновками організації Transparency International, боротьба української влади з корупцією зводиться лише до гучних обіцянок.
У Transparency International розчаровані й тим, що запровадження системи електронного декларування прибутків державних чиновників "досі не дало кінцевого результату".
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