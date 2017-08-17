Україна запустила прозорий реєстр власників вітчизняних компаній

Україна приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників, що має сприяти прозорості й запобігати корупції в країні.

"Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, інформацію про бенефіціарів усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних.

"ЗМІ та громадськість може вільно використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю", - запевняє Гройсман.

Відкриття такого реєстру - це ініціатива Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції в Україні.

Нагадаємо, згідно з висновками організації Transparency International, боротьба української влади з корупцією зводиться лише до гучних обіцянок.

У Transparency International розчаровані й тим, що запровадження системи електронного декларування прибутків державних чиновників "досі не дало кінцевого результату".