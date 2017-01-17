Україна запустить ще декілька потягів до Європи, - Омелян
"Зараз розглядається новий напрям на Польщу. Крім того, ми хочемо запустити цього року маршрут Мукачево-Будапешт. Це також потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Поїзд номер 1" у нас був на Москву, але має бути на Європу. І ми боремося за це", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в прямому ефірі телеканалу Еспресо.TV.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі, а саме до польського міста Хелм.
Сьогодні державна компанія "Укрзалізниця" запустить перший нічний експрес з вагонами, в яких трансформуються меблі.
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