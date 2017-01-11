Україна заробила на транзиті газу майже 25 млрд з початку року

Державний бюджет України отримав 24,9 млрд грн податків від транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за підсумками 9 місяців поточного року.

Такі дані оприлюднив Нафтогаз України.

"Доходи від транзиту газу забезпечили майже четверту частину платежів групи Нафтогаз до державного бюджету (за 9 міс. 2017 - 91,6 млрд грн)", - відзначили в компанії.

Для порівняння в Нафтогазі пояснюють: 24,9 млрд грн доходів від транзиту газу близькі за обсягом до фактичних витрат на освіту (за цей же період) і майже в 1,5 рази перевищують сукупні витрати на охорону здоров'я, спорт і захист навколишнього середовища.

Як повідомлялося, Україна істотно наростила транзит газу в ЄС. Так, в січні-вересні 2017 року транзит газу виріс на 23,4% (на 13,3 млрд куб. М.) В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 70,4 млрд куб. м.

За підсумками 2016 року транзит газу через українську ГТС виріс на 23% в порівнянні з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м.

Раніше віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Марош Шефчович під час Ялтинської європейської стратегії вже заявляв, що продовження транзиту газу через газотранспортну систему України після 2020 року є пріоритетом для Європейського Союзу.

Нагадаємо, розрахунки Міністерства енергетики показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.

Водночас у міністерстві заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.