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Україна засуджує псевдовибори окупантів в Севастополі

МЗС України закликало інші країни не визнавати вибори в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України вважає будь-які "виборчі процеси", які Російська Федерація готує в окупованому Криму і Севастополі, "нікчемними за своєю суттю і змістом".
Україна засуджує псевдовибори окупантів в Севастополі Фото: EPA/UPG

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку зі спробами Кремля організувати в тимчасово окупованому місті Севастополь псевдовиборчі процеси та інші незаконні дії, зокрема через незаконне затвердження переліку та меж виборчих дільниць", - сказано в коментарі МЗС України.

У Києві назвали таку підготовку "черговою спробою держави-окупанта поширити своє національне законодавство на територію суверенної України", що є грубим порушенням норм міжнародного права та українського законодавства.

"Україна не визнає будь-які інші "виборчі процеси", які Кремль проводить на тимчасово окупованій території, і вважає їх незначними за своєю суттю та змістом", - сказано в коментарі.

МЗС зазначає, що відповідно до національного законодавства будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території і їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані або призначені поза правовим полем України.

Київ також закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення її агресії проти України і початку деокупацію Криму.

Крім того, Україна закликала світову спільноту бойкотувати вибори окупантів у Криму.

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01 08 2017 21:23
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