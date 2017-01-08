Україна засуджує псевдовибори окупантів в Севастополі

МЗС України закликало інші країни не визнавати вибори в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України вважає будь-які "виборчі процеси", які Російська Федерація готує в окупованому Криму і Севастополі, "нікчемними за своєю суттю і змістом".

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку зі спробами Кремля організувати в тимчасово окупованому місті Севастополь псевдовиборчі процеси та інші незаконні дії, зокрема через незаконне затвердження переліку та меж виборчих дільниць", - сказано в коментарі МЗС України.

У Києві назвали таку підготовку "черговою спробою держави-окупанта поширити своє національне законодавство на територію суверенної України", що є грубим порушенням норм міжнародного права та українського законодавства.

"Україна не визнає будь-які інші "виборчі процеси", які Кремль проводить на тимчасово окупованій території, і вважає їх незначними за своєю суттю та змістом", - сказано в коментарі.

МЗС зазначає, що відповідно до національного законодавства будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території і їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані або призначені поза правовим полем України.

Київ також закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення її агресії проти України і початку деокупацію Криму.

Крім того, Україна закликала світову спільноту бойкотувати вибори окупантів у Криму.