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Україна засуджує усі форми перешкоджання бойовиками роботі ОБСЄ, - Порошенко

Глава держави заявив, що злочин має бути розслідуваний
Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
Україна засуджує усі форми перешкоджання бойовиками роботі ОБСЄ, - Порошенко Фото:i.lb.ua

Відповідну заяву зробив Президент України Петро Порошенко розмістив на своїй сторінці у Facebook

"Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані", - заявив Президент. 

Порошенко додав, що цей злочин "має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані". 

"Доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника СММ ОБСЄ і бажаю швидшого одужання пораненим", - зазначив Президент.

Нагадаємо, що в неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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23 04 2017 16:32
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