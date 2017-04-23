Україна засуджує усі форми перешкоджання бойовиками роботі ОБСЄ, - Порошенко
Відповідну заяву зробив Президент України Петро Порошенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані", - заявив Президент.
Порошенко додав, що цей злочин "має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані".
"Доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника СММ ОБСЄ і бажаю швидшого одужання пораненим", - зазначив Президент.
Нагадаємо, що в неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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