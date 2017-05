Україна затролила Росію в Twitter

"Світ став свідком ще одного новаторського використання GIF дипломатії у вівторок, коли офіційний twitter-акаунт України познущався над офіційним акаунтом Росії", - йдеться у публікації CNN.

"Коли Росія каже, що Анна Київська заснувала російсько-французькі відносини, дозвольте нам нагадати послідовність подій", - йдеться у записі українського акаунту із прикріпленим зображенням глухого лісу, який був на території Москви в 1051 році, коли Анна Ярославна стала дружиною французського короля.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql