Україна завдяки гарантіям СБ на 750 млн доларів планує залучити 1 млрд доларів двома траншами
"Гарантія дає можливість використовувати її як leverage: отримати більшу суму, ніж сама гарантія. У нас є певні ліміти в міжнародних організаціях, які ми можемо обирати. Можна було взяти меншу суму, наприклад, прямим фінансуванням, або взяти гарантію і мати більший доступ до ринку", - зазначила Оксана Маркарова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Маркарова додала, що такий підхід розвиває ринок. "Тому що, коли виходимо на ринок під гарантію, ми виходимо на кращих умовах, ніж якби виходили самі", - пояснила міністр.
За її словами, Мінфін хотів би перший транш залучити в євро, щоб розширити ринок і залучити нових кредиторів.
Відповідаючи на запитання, чи пропонуватимуться ринку публічні інструменти або ж це буде залучення кредитів, Оксана Маркарова повідомила, що це буде "вихід на ринок, але під гарантію", подробиці якого відомство зможе розкрити за підсумками угоди.
"Ставка буде кращаю, ніж якби ми виходили самостійно. Але це й не буде, як (макрофінансова допомога - ІФ) ЄС, де ставка 1,25%", - додала глава Мінфіну.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України 18 грудня затвердив граничну вартість запозичень у євро під гарантію СБ на рівні 4,9% річних. Згідно з пояснювальною запискою до рішення, текст якої має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", кошти буде надано двома траншами. Перший гаситься єдиним платежем через чотири роки, другий - у рамках амортизаційного механізму: через чотири роки та шість місяців після залучення коштів позика підлягає поступовому погашенню певними сумами кожні півроку. Остаточне погашення другого траншу має бути через 10 років після залучення.
Кредит залучається у Deutsche Bank AG і TMF Global Service (UK) Limited (обидва - Велика Британія) під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (структура СБ - ІФ). Комісію за організацію випуску встановлено на рівні 0,8% загальної суми позики.
Крім цього, 18 грудня Мінфін на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики продав 28-денні доларові облігації на $251,9 млн у ставках від 5,4% до 6,34% річних.
Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила виділення Україні 500 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги.
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