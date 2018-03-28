Україна завершила переговори з Ізраїлем стосовно угоди про ЗВТ
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
У повідомленні відзначено, що глави української та ізраїльської делегацій погодили завершення переговорного процесу щодо положень Угоди про вільну торгівлю між урядами України Ізраїлю.
"Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем буде сприяти розвитку промисловості та переробного виробництва в Україні завдяки співпраці та кооперації українських та ізраїльських підприємств", - відзначив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
За словами міністра, угода зробить експорт до Ізраїлю дешевшим шляхом скасування або зменшення ввізних мит, та швидшим - завдяки домовленостям щодо спрощення митних процедур.
Вже зараз торгівля між Україною та Ізраїлем демонструє зростання, наголошує міністр. У 2017 році українські підприємства експортували до Ізраїлю товарів і послуг на 781,2 млн долл США, тобто на 19,1% більше за 2016 рік.
Глави делегацій також затвердили подальший план дій для підписання Угоди. Сторони очікують, що лібералізація ринків товарів стане поштовхом для зростання обсягів торгівлі.
Нагадаємо, згідно з інформацією віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, Україна готова до інтенсифікації відносин, поглиблення політичного діалогу та обговорення питання вільної торгівлі з Албанією.
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