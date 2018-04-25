НОВИНИПрезидент Петро Порошенко взяв участь у завершальних випробуваннях ракетного комплексу "Вільха".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завершила випробування ракетного комплексу "Вільха", - ВІДЕО
Порошенко заявив, що серійне виробництво ракет почнеться вже 2018 року
Фото: Кореспондент.net
На YouTube-каналі президента викладено кадри з випробувань і запис промови Порошенка. Він, зокрема, заявив, що серійне виробництво ракет "Вільха" почнеться вже 2018 року.
Нагадаємо, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".
Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.
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