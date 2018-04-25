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Україна завершила випробування ракетного комплексу "Вільха", - ВІДЕО

Порошенко заявив, що серійне виробництво ракет почнеться вже 2018 року
Президент Петро Порошенко взяв участь у завершальних випробуваннях ракетного комплексу "Вільха".
Україна завершила випробування ракетного комплексу "Вільха", - ВІДЕО Фото: Кореспондент.net

На YouTube-каналі президента викладено кадри з випробувань і запис промови Порошенка. Він, зокрема, заявив, що серійне виробництво ракет "Вільха" почнеться вже 2018 року.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.

 

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25 04 2018 15:27
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