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Україна завершила черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем

Переговори дуже насичені та непрості
Україна та Ізраїль завершили черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі.
Україна завершила черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем Фото: politeka.net

"Сьогодні ми на крок ближче до створення ще однієї зони вільної торгівлі. Щойно завершили черговий раунд переговорів. Переговори дуже насичені та непрості, але нам вдалось вийти на фінішну пряму", - написала у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

За словами Микольської, важливо, щоб ЗВТ створювала нові можливості для українських експортерів. 

"Саме тому ми ставимо за мету забезпечити безмитний доступ якомога більшої кількості сільськогосподарських і промислових товарів на ринок Ізраїлю", - зазначила торгпред. 

"Для нас також важливо, щоб ЗВТ запрацювала для участі українського бізнесу в глобальних ланцюжках доданої вартості в контексті участі Ізраїлю в Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед про преференційні правила походження, особливо в торгівлі з ЄС", - додала вона.

Раніше в уряді Ізраїлю заявляли, що роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем буде завершено найближчим часом.

Нагадаємо, що угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною буде підписана остаточно до кінця цього року.

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