Україна завершила черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем

Україна та Ізраїль завершили черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі.

"Сьогодні ми на крок ближче до створення ще однієї зони вільної торгівлі. Щойно завершили черговий раунд переговорів. Переговори дуже насичені та непрості, але нам вдалось вийти на фінішну пряму", - написала у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

За словами Микольської, важливо, щоб ЗВТ створювала нові можливості для українських експортерів.

"Саме тому ми ставимо за мету забезпечити безмитний доступ якомога більшої кількості сільськогосподарських і промислових товарів на ринок Ізраїлю", - зазначила торгпред.

"Для нас також важливо, щоб ЗВТ запрацювала для участі українського бізнесу в глобальних ланцюжках доданої вартості в контексті участі Ізраїлю в Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед про преференційні правила походження, особливо в торгівлі з ЄС", - додала вона.

Раніше в уряді Ізраїлю заявляли, що роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем буде завершено найближчим часом.

Нагадаємо, що угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною буде підписана остаточно до кінця цього року.