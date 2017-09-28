Україна завершила черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем
"Сьогодні ми на крок ближче до створення ще однієї зони вільної торгівлі. Щойно завершили черговий раунд переговорів. Переговори дуже насичені та непрості, але нам вдалось вийти на фінішну пряму", - написала у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.
За словами Микольської, важливо, щоб ЗВТ створювала нові можливості для українських експортерів.
"Саме тому ми ставимо за мету забезпечити безмитний доступ якомога більшої кількості сільськогосподарських і промислових товарів на ринок Ізраїлю", - зазначила торгпред.
"Для нас також важливо, щоб ЗВТ запрацювала для участі українського бізнесу в глобальних ланцюжках доданої вартості в контексті участі Ізраїлю в Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед про преференційні правила походження, особливо в торгівлі з ЄС", - додала вона.
Раніше в уряді Ізраїлю заявляли, що роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем буде завершено найближчим часом.
Нагадаємо, що угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною буде підписана остаточно до кінця цього року.
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