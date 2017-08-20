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Україна завоювала перше "золото" Універсіади-2017

21-річний плавець Михайло Романчук установив рекорд Універсіади
Український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль Універсіади, яка проходить у Китаї, в запливі на 400 метрів вільним стилем.
Україна завоювала перше "золото" Універсіади-2017 Фото: НОК України

21-річний українець установив рекорд Універсіади, подолавши дистанцію за 3 хвилини і 45,96 секунд, - повідомляє ZN.ua.

Також українські гімнасти Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Владислав Грико і Петро Пахнюк завоювали срібну медаль.

Українська команда стала другою в командних змаганнях з результатом 257,900 бала. Перше місце дісталося збірній Японії (260,225 бала), третє - Росії (253,150).

Зазначається, що Олег Верняєв на 6-ти снарядах показав кращий результат серед 122 спортсменів - 87,150 бала.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров фінішував третім у фіналі чемпіонату світу у Будапешті на дистанції 50 метрів батерфляєм.

 
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20 08 2017 21:58
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