Україна завоювала першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді

Першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді Україні приніс 29-річний офіцер Національної поліції з Луцька Сергій Торчинський.

Український офіцер завоював бронзову медаль на змаганнях зі штовхання ядра, - повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Ігри Нескорених (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. Тут беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в зв'язку з участю українських військових в місіях ООН і безпосередньо як країна, чиї бійці мають бойовий досвід в антитерористичній операції на Донбасі.

Разом з Україною в цьому році в Іграх Нескорених також дебютує збірна Румунії.

15 українських спортсменів змагатимуться в таких видах спорту як атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.