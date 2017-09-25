Україна завоювала першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді
Український офіцер завоював бронзову медаль на змаганнях зі штовхання ядра, - повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
Ігри Нескорених (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. Тут беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.
Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в зв'язку з участю українських військових в місіях ООН і безпосередньо як країна, чиї бійці мають бойовий досвід в антитерористичній операції на Донбасі.
Разом з Україною в цьому році в Іграх Нескорених також дебютує збірна Румунії.
15 українських спортсменів змагатимуться в таких видах спорту як атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе.
Нагадаємо, паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.
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