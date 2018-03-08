Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна завоювала срібло на об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту

Нагорода стала першою в активі українських спортсменів
На першому в історії об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що відбувається в Глазго та Берліні, був розіграний перший комплект нагород.
Україна завоювала срібло на об Фото: golos.ua

У технічній програмі серед дуетів в артистичному плаванні (нова назва синхронного плавання) наші дівчата - харків'янки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібні медалі, передає LB.ua.

Дует українок поступився тільки росіянкам Світлані Колесніченко та Варварі Суботиній. "Бронза" дісталася італійкам Лінде Черруті та Костанці Ферро.  

Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).

Нагадаємо, що український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2018 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.