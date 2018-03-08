Україна завоювала срібло на об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту Нагорода стала першою в активі українських спортсменів

На першому в історії об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що відбувається в Глазго та Берліні, був розіграний перший комплект нагород.

Фото: golos.ua

У технічній програмі серед дуетів в артистичному плаванні (нова назва синхронного плавання) наші дівчата - харків'янки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібні медалі, передає LB.ua. Дует українок поступився тільки росіянкам Світлані Колесніченко та Варварі Суботиній. "Бронза" дісталася італійкам Лінде Черруті та Костанці Ферро. Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня). Нагадаємо, що український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

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