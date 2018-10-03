СПОРТ НОВИНИЗбірна України з біатлону стала другою у змішаній естафеті в межах сьомого етапу кубка світу, що триває у фінському Контіолахті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завоювала "срібло" у змішаній естафеті Кубка світу з біатлону
"Золото" дісталося італійцям
Фото: twitter.com/KlahtiBiathlon
За українську команду виступали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний. Вони на 1,5 секунди відстали від лідерів і використали лише 3 додаткові патрони.
Першими на фініш прийшли італійці (13 додаткових патронів і 1 штрафне коло), третіми – норвежці (9,1 секунди відставання, 9 додаткових патронів).
Загалом у класичній змішаній естафеті виступили 23 команди.
У неділю, 11 березня, в Контіолахті відбудуться заключні гонки 7-го етапу кубка світу – два мас-старти. Чоловіки змагатимуться на дистанції 15 км, жінки – на 12,5 км.
Нагадаємо, українці виграли п'ять медалей біатлону в перший день Паралімпіади.
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