Україна завоювала "срібло" у змішаній естафеті Кубка світу з біатлону

За українську команду виступали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний. Вони на 1,5 секунди відстали від лідерів і використали лише 3 додаткові патрони.

Першими на фініш прийшли італійці (13 додаткових патронів і 1 штрафне коло), третіми – норвежці (9,1 секунди відставання, 9 додаткових патронів).

Загалом у класичній змішаній естафеті виступили 23 команди.

У неділю, 11 березня, в Контіолахті відбудуться заключні гонки 7-го етапу кубка світу – два мас-старти. Чоловіки змагатимуться на дистанції 15 км, жінки – на 12,5 км.