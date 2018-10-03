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Україна завоювала "срібло" у змішаній естафеті Кубка світу з біатлону

"Золото" дісталося італійцям
Збірна України з біатлону стала другою у змішаній естафеті в межах сьомого етапу кубка світу, що триває у фінському Контіолахті.
Україна завоювала "срібло" у змішаній естафеті Кубка світу з біатлону Фото: twitter.com/KlahtiBiathlon

За українську команду виступали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний. Вони на 1,5 секунди відстали від лідерів і використали лише 3 додаткові патрони.

Першими на фініш прийшли італійці (13 додаткових патронів і 1 штрафне коло), третіми – норвежці (9,1 секунди відставання, 9 додаткових патронів).

Загалом у класичній змішаній естафеті виступили 23 команди.

У неділю, 11 березня, в Контіолахті відбудуться заключні гонки 7-го етапу кубка світу – два мас-старти. Чоловіки змагатимуться на дистанції 15 км, жінки – на 12,5 км.

Нагадаємо, українці виграли п'ять медалей біатлону в перший день Паралімпіади.

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10 03 2018 21:20
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