Україна завоювала третє "золото" на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту
На першому в історії Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що триває в Глазго, українська команда дівчат із синхронного плавання у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Валерії Апрелєвої, Марти Федини, Олександри Кашуби, Яни Нарічної, Катерини Рєзнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Єлизавети Яхно, Вероніки Гришко та Олександри Коваленко завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації, повідомляє "Левый берег".
Фото: sportarena.com
Це третя нагорода в скарбничці збірної України в синхронному плаванні. Раніше синхроністки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно в змаганнях дуетів, а також команда в довільній програмі завоювали срібні нагороди.
Україна втримує шосту сходинку в загальному рейтингу. В активі в синьо-жовтих 3 золоті, 4 срібні та 1 бронзова медалі.
Нагадаємо, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
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