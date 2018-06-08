Україна завоювала третє "золото" на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту

На першому в історії Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що триває в Глазго, українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації.

На першому в історії Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що триває в Глазго, українська команда дівчат із синхронного плавання у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Валерії Апрелєвої, Марти Федини, Олександри Кашуби, Яни Нарічної, Катерини Рєзнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Єлизавети Яхно, Вероніки Гришко та Олександри Коваленко завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації, повідомляє "Левый берег".



Фото: sportarena.com

Це третя нагорода в скарбничці збірної України в синхронному плаванні. Раніше синхроністки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно в змаганнях дуетів, а також команда в довільній програмі завоювали срібні нагороди.

Україна втримує шосту сходинку в загальному рейтингу. В активі в синьо-жовтих 3 золоті, 4 срібні та 1 бронзова медалі.

Нагадаємо, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.