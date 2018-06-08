Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна завоювала третє "золото" на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту

Тріумфаторами стали дівчата-синхроністки
На першому в історії Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що триває в Глазго, українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації.
Україна завоювала третє "золото" на Об Фото: EPA-EFE

На першому в історії Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, що триває в Глазго, українська команда дівчат із синхронного плавання у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Валерії Апрелєвої, Марти Федини, Олександри Кашуби, Яни Нарічної, Катерини Рєзнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Єлизавети Яхно, Вероніки Гришко та Олександри Коваленко завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації, повідомляє "Левый берег".


Фото: sportarena.com

Це третя нагорода в скарбничці збірної України в синхронному плаванні. Раніше синхроністки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно в змаганнях дуетів, а також команда в довільній програмі завоювали срібні нагороди. 

Україна втримує шосту сходинку в загальному рейтингу. В активі в синьо-жовтих 3 золоті, 4 срібні та 1 бронзова медалі. 

Нагадаємо, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

 

  

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.