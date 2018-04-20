Україна зайняла 80 місце в рейтингу найбільш привабливих громадянств

Україна зайняла 80-е місце в рейтингу найбільш привабливих громадянств, піднявшись за рік на 19 позицій завдяки введенню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.

Про це свідчать дослідження компанії Henley & Partners. Україна могла б займати більш високе місце, але цьому перешкоджає наявність непідконтрольних регіонів - окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Вперше за останні п'ять років перше місце в рейтингу Індексу громадянств світу (Quality of Nationality Index, QNI) дісталося Франції, тоді як Німеччина опустилася на друге місце. Країни в першій десятці практично не змінилися: Ісландія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Швейцарія, Австрія. Але Ірландія замінила в десятці лідерів Іспанію, яка перемістилася на 11-е місце. Замикають список Афганістан і Сомалі.

Усього в рейтингу громадянств 209 країн.

При складанні рейтингу експерти аналізували як внутрішні чинники, які свідчать про те, сприятлива чи для отримання громадянства та чи інша країна, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать масштаб економіки країни, рівень розвитку людського потенціалу; до зовнішніх, зокрема, - можливості короткочасних безвізових поїздок з цієї країни за кордон, безвізового проживання і роботи за кордоном. Так, вказують автори дослідження, краще мати громадянство в країні з високою тривалістю життя, розвиненою системою освіти, високим рівнем добробуту і т.д.

Нагадаємо, що український паспорт посідає 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює "цінність" громадянства в 199 країнах і територіях світу.