Україна зберегла 11 місце в рейтингу світових експортерів озброєнь SIPRI

У 2016 році Україна експортувала озброєнь на 52,86% більше порівняно з 2015 роком

Обсяг експорту основних видів озброєнь України в 2016 році становив 528 млн дол., що забезпечило їй 11 місце в щорічному рейтингу світових експортерів озброєнь SIPRI.

Про це йдеться в даних Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), пише Інтерфакс-Україна.

За оцінками європейських експертів, у 2016 році Україна експортувала озброєнь на 52,86% більше порівняно з 2015 роком (347 млн дол.), коли вона була 11-ю в топ-рейтингу світових експортерів озброєнь SIPRI.

За даними SIPRI, серед найбільших імпортерів українських озброєнь в 2016 році були РФ (32%, 169 млн дол.), КНР (17%, 90 млн дол.), ДР Конго (16,3%,86 млн дол.), Таїланд (12,7%, 67 млн дол.).

У структурі експорту основних видів озброєнь наводяться: літаки (196 млн дол., 37%), бронетехніка (145 млн дол., 27,5%), двигуни (168 млн дол., 31,8%), ракети (19млн дол., 3,6%).

Трійку лідерів світового рейтингу SIPRI в 2016 році, так само як і в 2015, очолили США з експортом 9,894 млрд дол., РФ (6,43 млрд дол.), Німеччина (2,813 млрд дол.).

За оцінками європейських експертів, до 2016 року Україна не імпортувала основні види озброєнь.

Згідно з озвученими в січні держконцерном "Укроборонпром" даними, обсяг експорту озброєнь і продукції військового і спеціального призначення підприємствами держконцерну за підсумками 2016 року зріс на 25% порівняно з 2015 роком - до 756 млн дол.

Як відомо, у 2014 році Україна припинила експорт до РФ товарів військового та подвійного призначення у зв'язку з російською агресією та анексією Криму.

У той же час, як повідомляв iPress.ua, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

В свою чергу, в "Укробронопромі" заявили, що не постачають свою продукцію Росії з 2014 року.