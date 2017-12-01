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Україна повернулась на 30 позицію у новому рейтингу ФІФА

Лідером залишилися аргентинці
ФІФА оновила рейтинг національних збірних світу, в якому Україна залишилася на 30 місці.
Україна повернулась на 30 позицію у новому рейтингу ФІФА Фото: ukrgazeta.com

Лідером залишилися аргентинці. На другому місці знаходиться збірна Бразилії. На третій позиції Німеччина. Про це інформує сайт ФІФА.

Рейтинг ФІФА від 12 січня:

1. Аргентина (1)

2. Бразилія (2)

3. Німеччина (3)

4. Чілі (4)

5. Бельгія (5)

6. Колумбія (6)

7. Франція (7)

8. Португалія (8)

9. Уругвай (9)

10. Іспанія (10)

...

30. Україна (30)

Нагадаємо, у листопаді за підсумками міжнародних матчів у листопаді - з Фінляндією (1:0) і Сербією (2:0) - Україна піднялась на 29-й рядок в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

У липні національна збірна України втратила одинадцять позиційу рейтингу команд Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) і посіла 30-те місце.

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12 01 2017 12:50
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