Україна збільшила експорт джмелів на 48%
Про це повідомляють "Українські новини".
У грошовому вираженні експорт за вказаний період було збільшено на 54%, до $307,3 тисяч.
"Експорт джмелів за січень-вересень 2017 року склав 73 тонни, або $307,3 тисяч. У порівнянні з січнем-вереснем 2016 року в 2017 експорт збільшився на $107,5 тис. (54%), або на 23,5 тонн (48%). Середня вартість 1 кг джмелів становить 4,2 долара", - сказала експерт аграрних ринків асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Дарина Гриценко.
При цьому імпорт джмелів за даний звітний період скоротився на 1%, до $410,4 тисяч (10,1 тонни), при середній вартості 1 кг джмелів 40,6 долара.
75% поставок джмелів припадає на Європу, зокрема Польщу, і 25% - на країни СНД, в тому числі Росію.
Джмелі використовуються аграріями для природного запилення сільгоспкультур.
Нагадаємо, Україна до 11 січня 2018 року вичерпала 100% річної експортної квоти на поставку меду до ЄС.
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