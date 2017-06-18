Україна збільшила експорт електроенергії на 40%
Поставки електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 18% (на 232,4 млн, кВт-год) - до 1,526 млрд кВт-год.
Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 6,5% (на 36,8 млн кВт-год) - до 528,1 млн кВт-год, - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
Поставки електроенергії в Молдову становили 564 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за п'ять місяців минулого року.
В Білорусь і Росію в січні-травні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася.
Крім того, Україна в січні-травні 2017 року імпортувала 19,3 млн кВт-год електроенергії (з РФ - 18,8 млн кВт-год, Білорусі - 0,5 млн кВт-год) проти 20,1 млн кВт-год за п'ять місяців 2016-го.
Імпорт в січні-травні-2017 року було враховано за контрактами ДП "Енергоринок" як технологічне переміщення.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.
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