Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев'ять разів
Згідно з даними митної статистики, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тис тонн яблук, - повідомляє АПК-Інформ: овочі і фрукти.
Для порівняння, за вказаний період сезону 2016/17 експорт яблук в ЄС ледь перевищував 1 тис тонн, причому, в даному випадку мова йшла про фрукти для подальшої переробки.
Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції.
За липень-січень нинішнього сезону Україна відвантажила в Білорусь 11,4 тис тонн яблук, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
Всього ж за сім місяців сезону-2017/18 Україна експортувала 21 тис тонн яблук, що в 2,3 рази більше, ніж з липня по січень минулого сезону.
Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз - до 1125 тонн.
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