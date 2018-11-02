Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев'ять разів

Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь
Зниження виробництва яблук в ЄС в поточному сезоні дозволило Україні нарощувати поставки цієї продукції на європейські ринки.
Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев Фото: bit.ua

Згідно з даними митної статистики, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тис тонн яблук, - повідомляє АПК-Інформ: овочі і фрукти.

Для порівняння, за вказаний період сезону 2016/17 експорт яблук в ЄС ледь перевищував 1 тис тонн, причому, в даному випадку мова йшла про фрукти для подальшої переробки.

Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції.

За липень-січень нинішнього сезону Україна відвантажила в Білорусь 11,4 тис тонн яблук, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

Всього ж за сім місяців сезону-2017/18 Україна експортувала 21 тис тонн яблук, що в 2,3 рази більше, ніж з липня по січень минулого сезону.

Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз - до 1125 тонн.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2018 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.