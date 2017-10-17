Україна збільшила експорт ягід і горіхів до ЄС
За сім місяців 2017 року всього з України до ЄС експортували: суниці та полуниці підготовленої на $3,2 млн (34,2%), малини, ожини, шовковиці, смородини на $6 млн (65,8%), - повідомила профільна асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
За останні роки українські підприємства наростили експорт полуниці до ЄС з $442 тис. у 2013 році до $1,3 млн в минулому році. За перше півріччя 2017 року обсяг полуниці в грошовому вираженні склав $1,45 млн, і за рік може перевищити $2 млн.
Вартість експорту малини, ожини, бузини, смородини також стрімко зросла з $1,2 млн в 2013 році до $14,5 млн в минулому році.
За перше півріччя 2017 року експорт цих видів ягід склав $5,4 млн, що в 2,16 рази перевищує показники аналогічного періоду 2016 року ($2,5 млн). Ці показники перевищують п'ятирічні в 10 разів ($533 тис).
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