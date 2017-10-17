Україна збільшила експорт ягід і горіхів до ЄС

За перше півріччя 2017 року експорт малини, ожини, бузини та смородини склав $5,4 млн

У першому півріччі 2017 року імпорт ягід, фруктів і горіхів з України до країн ЄС склав 16,7 тис. т, що в 1,8 рази вище за аналогічний показник 2016 і в 3,5 рази більше, ніж у 2013 році (4,7 тис. тонн).

За сім місяців 2017 року всього з України до ЄС експортували: суниці та полуниці підготовленої на $3,2 млн (34,2%), малини, ожини, шовковиці, смородини на $6 млн (65,8%), - повідомила профільна асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

За останні роки українські підприємства наростили експорт полуниці до ЄС з $442 тис. у 2013 році до $1,3 млн в минулому році. За перше півріччя 2017 року обсяг полуниці в грошовому вираженні склав $1,45 млн, і за рік може перевищити $2 млн.

Вартість експорту малини, ожини, бузини, смородини також стрімко зросла з $1,2 млн в 2013 році до $14,5 млн в минулому році.

За перше півріччя 2017 року експорт цих видів ягід склав $5,4 млн, що в 2,16 рази перевищує показники аналогічного періоду 2016 року ($2,5 млн). Ці показники перевищують п'ятирічні в 10 разів ($533 тис).



