Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з РФ на 34%
Частка російської продукції в загальному обсязі імпорту азотних міндобрив в січні-лютому склала 84,35%, повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.
У 2016 році Україна імпортувала азотних мінеральних добрив на 166,720 млн доларів (77,15% всього імпорту цієї продукції).
Таким чином, з січня 2016 року Україна заплатила російським компаніям 220,307 млн доларів за міндобрива. У 2015 році обсяги поставок цієї продукції з Росії склали 169,997 млн доларів.
Як відомо, 27 грудня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ввела антидемпінгові мита в розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Росії з березня 2017 року на 5 років до березня 2022 року. Рішення повинно було вступити в силу з березня 2017 року, але було призупинено МКМТ в лютому.
Також повідомлялось, что у серпні Союз хіміків України звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням якомога швидше ввести мита на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачну суміш) з Росії, а також збільшити існуючі мита на імпорт аміачної селітри з Росії.
Нагадаємо, що Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала 2,464 млн тонн кам'яного вугілля і антрациту на суму 357,591 млн доларів.
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