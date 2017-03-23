Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з РФ на 34%

У 2016 році Україна імпортувала азотних мінеральних добрив на 166,720 млн доларів

У січні-лютому Україна збільшила імпорт азотних мінеральних добрив з Росії на 34% до 53,587 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Частка російської продукції в загальному обсязі імпорту азотних міндобрив в січні-лютому склала 84,35%, повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

У 2016 році Україна імпортувала азотних мінеральних добрив на 166,720 млн доларів (77,15% всього імпорту цієї продукції).

Таким чином, з січня 2016 року Україна заплатила російським компаніям 220,307 млн доларів за міндобрива. У 2015 році обсяги поставок цієї продукції з Росії склали 169,997 млн доларів.

Як відомо, 27 грудня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ввела антидемпінгові мита в розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Росії з березня 2017 року на 5 років до березня 2022 року. Рішення повинно було вступити в силу з березня 2017 року, але було призупинено МКМТ в лютому.

Також повідомлялось, что у серпні Союз хіміків України звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням якомога швидше ввести мита на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачну суміш) з Росії, а також збільшити існуючі мита на імпорт аміачної селітри з Росії.

Нагадаємо, що Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала 2,464 млн тонн кам'яного вугілля і антрациту на суму 357,591 млн доларів.